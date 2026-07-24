La piccola Nunzia Zenga un talento tutto flegreo

Una bambina di otto anni, cantante e pianista, è stata impiegata come Guardia Medica Turistica nelle tre isole flegree. La mancanza di un servizio di guardia medica turistica nelle zone ha portato a questa soluzione temporanea. La piccola, originaria di Bacoli, ha già eseguito diversi concerti e si esibisce regolarmente in pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi della decisione di impiegarla in questa funzione.

Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida: perché il servizio non è stato istituito? Nunzia Zenga è una giovanissima cantante e pianista puteolana di soli 8 anni. Ha intrapreso lo studio di queste due discipline da settembre 2024, con la guida dell’insegnante Amalia Fallucca e in poco tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi canori e pianistici. Il suo cavallo di battaglia è Caruso di Lucio Dalla nella versione di Lara Fabian. Con questo brano si è classificata seconda nell’importante concorso JE so Pazzo di Adriano Pennino che si è tenuto al Parco della Pace a Marino (Roma) dal 13 al 19 luglio 2026. Il concorso è iniziato a novembre 2025 con varie selezioni: fase eliminatoria, semifinale, finale e finalissima. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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