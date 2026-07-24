Il 24 luglio 2026 ad Arezzo si è aperta una mostra dedicata a Gino Severini. L’esposizione presenta un progetto che mira a promuovere un nuovo modo di concepire l’inclusività attraverso l’arte. Le opere esposte sono state selezionate per riflettere il desiderio dell’artista di superare barriere tra sensi e correnti artistiche. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Gino Severini ha trascorso la sua vita a ricercare e condividere un linguaggio artistico capace di superare i confini tra i sensi, tra le varie correnti, tra la percezione individuale e quella universale. Ha dipinto musica, tradotto la danza in forme e colori, ha cercato leggi che valessero per tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro storia, cultura o dalle loro capacità percettive. Quella di Severini è stata un’arte rivoluzionaria: nella sua filosofia creativa, da sempre volta al dialogo e alla mediazione, erano già intrinseci quelli che si sono rivelati in futuro i principi fondamentali dell’inclusione e dell’accessibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra di Severini propone un progetto innovativo per un nuovo concetto d’inclusività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La mostra dedicata a Severini e il successo della Tirreno Adriatico in prima pagina nel nuovo numero di «Cortona Notizie»È stato pubblicato il nuovo numero di «Cortona Notizie», il periodico comunale, che è in distribuzione nelle case dei cittadini.

Dalla medicina preventiva ai percorsi personalizzati, fino alla nutrizione firmata Heinz Beck: Palazzo Fiuggi propone un nuovo concetto di benessere che mette al centro la salute, la longevità e la qualità della vitaPalazzo Fiuggi combina servizi di alta gamma con un'offerta integrata di salute e benessere.

Temi più discussi: Cortona celebra l’eredità artistica del grande artista Gino Severini. Apre la mostra a Palazzo Casali; Gino Severini a Cortona: la mostra Modernità come dialogo al Palazzo; Novecento italiano. Le collezioni di Generali si svelano al pubblico; Cortona: la mostra Gino Severini, modernità come dialogo supera i.

La mostra di Severini propone un progetto innovativo per un nuovo concetto d’inclusivitàUn percorso speciale all’interno dell’esposizione approfondisce 5 opere rappresentative dell’artista, con strumenti di visita differenti che il pubblico potrà scegliere e fruire attraverso qrcode in b ... lanazione.it

Nuovi aumenti dei prezzi per i treni: Trenord, la tessera annuale costerà 1.137€/anno (94.75€/mese, +20€) e 118€/mese quella mensile (1416€/anno, +2€). Aumenti dovuti soprattutto alla soddisfazione dei clienti, ritenuta un fattore importante. reddit

Gino Severini. Modernità come dialogoGino Severini. Modernità come dialogo è la mostra internazionale con cui la Città di Cortona - negli ultimi anni impegnata a ridefinire e riannodare il legame tra uno dei principali protagonisti del ... arte.it