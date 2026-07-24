Per la prima volta, la Giostra dell’Orso ha una madrina, scelta tra le rappresentanti dei rioni cittadini. Deborah Alunno, del rione del Leon d’Oro, ha ricevuto la fascia durante un evento alla Fortezza 59 in Piazza della Resistenza. La giovane ha dichiarato di avere il “Leon d’oro nel sangue”. La serata è stata organizzata dal Comitato Cittadino e ha visto la partecipazione di diverse rappresentanti dei rioni.

La Giostra dell’Orso, per la prima volta, ha la sua madrina. Ad essere eletta è stata Deborah Alunno del rione del Leon d’Oro, che si è aggiudicata la fascia in occasione della serata organizzata dal Comitato Cittadino che si è svolta alla Fortezza 59 in Piazza della Resistenza. A fare gli onori di casa lo speaker ufficiale Fausto Livi che ha accompagnato le miss durante tutta la serata. Deborah Alunno è riuscita a spuntarla su Giulia Burgassi del Cervo Bianco, Roberta Gabbani del Grifone e Betty Pierucci del Drago. Le miss hanno sfilato sul palco in tre diverse uscite: in abito elegante, in abbigliamento sportivo e con il costume storico. Hanno risposto a domande riguardanti la storia di Pistoia, le tradizioni pistoiesi, sui rioni cittadini e ovviamente sulla Giostra dell’Orso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La madrina della Giostra. Una miss in giallorosso. La prima volta di Deborah: "Il Leon d’oro nel sangue"

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