La Juventus potrebbe rivolgersi a Milinkovi?-Savi? se il Napoli dovesse prendere Vicario
La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Milinkovic-Savic nel caso in cui il Napoli dovesse acquistare Vicario. Questa ipotesi circola tra le voci di mercato, ma non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, si fa anche il nome di Emiliano Martínez, anche se sembra sempre più difficile che possa trasferirsi alla Juventus. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata comunicata.
2026-07-23 15:36:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Emiliano “Dibu” Martínez sembra sempre più improbabile che possa approdare alla Juventus. Secondo SportMediaset, nonostante i nuovi contatti dopo il Mondiale per club, il trasferimento del portiere dell’Aston Villa appare ormai difficile da portare a termine. Le richieste sia del club di Premier League che dei rappresentanti del 33enne rimangono alte, spingendo la Juventus ad esplorare opzioni alternative mentre cerca un potenziale sostituto per Michele Di Gregorio. Che resta nella rosa dei... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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