La Juventus potrebbe rivolgersi a Milinkovi?-Savi? se il Napoli dovesse prendere Vicario

Notizia in breve

La Juventus sta valutando un possibile acquisto di Milinkovic-Savic nel caso in cui il Napoli dovesse acquistare Vicario. Questa ipotesi circola tra le voci di mercato, ma non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, si fa anche il nome di Emiliano Martínez, anche se sembra sempre più difficile che possa trasferirsi alla Juventus. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata comunicata.