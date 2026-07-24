La follia dell’Impero e l’opzione Sansone

Un possibile attacco di vasta portata contro l’Iran è stato minacciato da un leader statunitense, con un’escalation che potrebbe aumentare i prezzi dell’energia e mettere a rischio il mercato globale. La tensione tra le due nazioni si sta intensificando, portando a preoccupazioni per una crisi energetica e conseguenze economiche di vasta portata. La minaccia si inserisce in un contesto di crescenti tensioni internazionali e di rischi di conflitto armato.

Trump minaccia un attacco devastante contro l’Iran, escalation di una guerra che sta innalzando il costo dell’energia tanto da rischiare un collasso globale. Nello stesso giorno impone nuovi dazi a 60 Paesi. Né cessa il sostegno al genocidio di Gaza e all’espansionismo di Israele, con il quale si approssima anche a integrare intelligence ed esercito; alimenta una guerra che sta incenerendo l’Ucraina e rischia di aprire la terza guerra mondiale; strangola Cuba, dove l’embargo uccide quanto le bombe; depreda un Venezuela prostrato da un terremoto catastrofico; bombarda la Somalia, 76° raid solo quest’anno; minaccia di bombardare il Mali, etc. È semplicistico ascrivere tale deriva alla follia del solo Imperatore perché, se così fosse, il potere di questo mondo vi avrebbe posto rimedio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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