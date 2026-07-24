la dogaia deve garantire la funzione rieducativa della pena

I Giovani Democratici e il segretario del Pd Prato hanno visitato il carcere La Dogaia, incontrando il direttore e visitando le sezioni di media sicurezza e isolamento. Durante la visita, si sono confrontati con i detenuti, osservando il loro quotidiano. Si ribadisce la necessità che la struttura garantisca la funzione rieducativa della pena.

I Giovani Democratici, insieme al segretario del Pd Prato, al carcere La Dogaia dove hanno incontrato il direttore Luca Cicerelli e visitato la Terza, la Settima Sezione di media sicurezza e quella per l’isolamento, confrontandosi direttamente con le persone detenute osservando il quotidiano dell’istituto. Tra le principali criticità emerse, il sovraffollamento, con celle fino a quattro brande, la carenza di 40-50 unità di personale di polizia personale, le condizioni della struttura e il malfunzionamento di alcune docce. Restano inoltre enormi difficoltà nell’attivazione di percorsi di socializzazione, di studio e lavoro, fondamentali per garantire la funzione rieducativa della pena e il reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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