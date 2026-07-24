La crema solare colorata è la miglior alleata al mare come in città ma ad una condizione

Una crema solare colorata può essere utile sia in spiaggia sia in città, purché venga applicata correttamente. Sebbene molte persone preferiscano evitare il trucco completo per le uscite al mare, alcune trovano più confortevole usare prodotti che coprano leggermente il viso. La scelta di applicare una crema colorata dipende dalle preferenze individuali e dalla volontà di proteggere la pelle dal sole.

Per quanto farsi una full face per andare in spiaggia sia un gesto anacronistico, è anche vero che non è per tutte sentirsi a proprio agio con il viso completamente nudo. Soprattutto se ci sono imperfezioni come macchie cutanee, ipercromie o melasma. La terra di mezzo, il punto di incontro tra i due estremi però, lo troviamo in un prodotto che non può assolutamente mancare nella borsa del mare: la crema solare. E, più nello specifico, le creme solari colorate viso. Questi prodotti così versatili uniscono la protezione dai raggi UV all’ effetto uniformante e perfezionante di una BB cream. Ma attenzione a non fare errori che potrebbero rendere inefficace la sua azione protettiva. 🔗 Leggi su Amica.it

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