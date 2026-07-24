la campania dello sport celebra un secolo azzurro

Un volume dedicato ai cento anni di storia del Napoli è stato presentato in Campania. La serata ha coinvolto tifosi, campioni e rappresentanti delle istituzioni, celebrando un secolo di attività del club. Il libro ripercorre le tappe principali, dai primi successi alle sfide più recenti, attraverso foto, aneddoti e dati storici. L’evento ha sottolineato il legame tra la squadra e i suoi sostenitori, con un focus sulla lunga tradizione sportiva.

La presentazione del volume dedicato ai cento anni di storia del Napoli tra campioni, istituzioni e tifosi.. Una serata dedicata alla passione per il Napoli e alla sua storia centenaria. La Campania dello Sport ha presentato il volume “Un secolo azzurro”, pubblicazione speciale del magazine diretto da Floriana Frega e interamente dedicata ai cento anni del club partenopeo. Un racconto ricco di articoli, immagini e documenti che ripercorrono la cavalcata azzurra, dal corsiero degli inizi fino alle emozioni contemporanee che continuano a unire milioni di tifosi nel mondo. Un evento tra campioni, istituzioni e tifosi. Le terrazze panoramiche di Villa Alfonso, a Pozzuoli, hanno accolto campioni del passato, autori, rappresentanti istituzionali, sponsor e tifosi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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