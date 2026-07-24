Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato un nuovo costume di Scarlet Witch, chiamato Latverian Witch. La scena ha attirato molta attenzione tra i presenti, con l’anteprima che ha suscitato grande interesse. Il costume presenta un design più dettagliato rispetto alle versioni precedenti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla trama o sul personaggio. La presentazione ha coinvolto il pubblico presente all’evento, che ha reagito con entusiasmo.

L’atmosfera del San Diego Comic-Con si è infiammata alla visione del nuovo costume mostrato in anteprima e battezzato come Latverian Witch, l’impatto visivo è stato immediato grazie a un’elegante e minacciosa veste verde arricchita da un mantello e dettagli, affiancati a una maschera mistica che richiama inequivocabilmente l’estetica di Victor von Doom, il sovrano di Latveria, la community di appassionati del Marvel Cinematic Universe è immediatamente esplosa con teorie e speculazioni, poiché sebbene Wanda Maximoff sia apparentemente morta alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sotto le macerie del Monte Wundagore, nel mondo Marvel il concetto di morte è quantomai relativo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA BARONESSA DI LATVERIA: IL RITORNO DI SCARLET WITCH

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