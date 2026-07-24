Kepa potrebbe trasferirsi alla Juventus, ma ci sono alcune criticità da considerare. La sua esperienza in Italia sarebbe nuova e il suo contratto attuale con il club di provenienza potrebbe complicare la trattativa. Inoltre, il portiere ha un ingaggio elevato e la società bianconera dovrebbe valutare se sostenere questa spesa. La possibilità di un trasferimento si basa su indiscrezioni e non ci sono conferme ufficiali al momento.

di Francesco Spagnolo Il nome di Kepa è stato accostato alla Juventus in queste ultime ore. Ma il suo acquisto non convince pienamente per alcune criticità. I dettagli. Nel dinamico scenario del calciomercato la figura di Kepa Arrizabalaga al centro delle idee per la Juventus rappresenta un tema di grande interesse. La società bianconera ha ricevuto la proposta per l’estremo difensore spagnolo in uscita dal club inglese pur non ritenendolo la primissima scelta per il futuro La dirigenza continua infatti a monitorare con attenzione altre opzioni, ma il profilo dell’iberico resta sul tavolo. Un eventuale investimento su di lui garantisce sostenibilità finanziaria poiché la società di appartenenza intende trovare una sistemazione rapida anche attraverso un prestito a condizioni vantaggiose per le casse del club italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kepa alla Juve, i pro e i contro di un suo eventuale arrivo in bianconero: ci sono due grandi rischi

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