Durante il periodo delle cure oncologiche, Kate Middleton ha raccontato di aver trovato sollievo nel colorare, poiché questa attività le permetteva di rilassarsi e staccare la mente. Uno psicologo ha commentato che, in momenti difficili come quelli della chemioterapia, perdere la capacità di concentrazione è normale e va accettato, senza giudicarsi. Il colorare viene così descritto come una pausa utile per la mente.

Quando colorare diventa una pausa per la mente Secondo lo psicologo e life coach Davide Cortesi, l'incapacità di concentrarsi e portare a termine attività e compiti quotidiani in una fase provante come quella della chemioterapia va assolutamente compresa e rispettata, senza auto-giudicarsi. «Nei momenti di forte stress come quello vissuto due anni fa da Kate Middleton la mente è sottoposta a un enorme sovraccarico emotivo e cognitivo. Un’attività semplice, libera, creativa e priva di pressione come il colorare permette di ridurre temporaneamente il peso dei pensieri e ritrovare un punto di ancoraggio benefico e necessario. Colorare, come faceva Kate Middleton, così come lavorare a maglia o dedicarsi a piccoli lavori manuali ripetitivi e tranquilli, non richiede prestazione, né risultati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Kate Middleton: «Durante le cure oncologiche non riuscivo più a mantenere la concentrazione. È allora che ho iniziato a colorare». Il commento dello psicologo sui benefici dell'attività creativa

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