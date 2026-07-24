Kate Middleton | Durante le cure oncologiche non riuscivo più a mantenere la concentrazione È allora che ho iniziato a colorare Il commento dello psicologo sui benefici dell' attività creativa
Durante il periodo delle cure oncologiche, Kate Middleton ha raccontato di aver trovato sollievo nel colorare, poiché questa attività le permetteva di rilassarsi e staccare la mente. Uno psicologo ha commentato che, in momenti difficili come quelli della chemioterapia, perdere la capacità di concentrazione è normale e va accettato, senza giudicarsi. Il colorare viene così descritto come una pausa utile per la mente.
Quando colorare diventa una pausa per la mente Secondo lo psicologo e life coach Davide Cortesi, l'incapacità di concentrarsi e portare a termine attività e compiti quotidiani in una fase provante come quella della chemioterapia va assolutamente compresa e rispettata, senza auto-giudicarsi. «Nei momenti di forte stress come quello vissuto due anni fa da Kate Middleton la mente è sottoposta a un enorme sovraccarico emotivo e cognitivo. Un’attività semplice, libera, creativa e priva di pressione come il colorare permette di ridurre temporaneamente il peso dei pensieri e ritrovare un punto di ancoraggio benefico e necessario. Colorare, come faceva Kate Middleton, così come lavorare a maglia o dedicarsi a piccoli lavori manuali ripetitivi e tranquilli, non richiede prestazione, né risultati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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