Jennie ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo, 'Less Than a Lover'. La canzone descrive un amore estivo, con testi che parlano di emozioni intense e di momenti fugaci. La traccia è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in digitale. La cantante ha annunciato l’uscita sui suoi canali social, senza ulteriori dettagli sul progetto.

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - È uscito oggi, venerdì 24 luglio, 'Less Than a Lover', il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie. Ad accompagnare il brano, in radio da oggi, venerdì 31 luglio, il video ufficiale. Il nuovo singolo è la personale dedica dell'artista all'estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l'amicizia e l'amore. Scritto dalla stessa Jennie, il brano esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma 'meno di un innamorato', causando una sorta di confusione ed euforia per questa connessione non ancora definita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Jennie torna con il nuovo singolo 'Less Than a Lover': il racconto di un amore estivo

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Argomenti più discussi: JENNIE racconta un amore estivo fugace in Less Than a Lover; È stata svelata l'identità dell'uomo visto in atteggiamenti affettuosi con Jennie (Black Pink).; Le canzoni della settimana con Adéla, KATSEYE, RIN e altri; Lo squadrone navale n. 11 diffonde gentilezza e solidarietà nel mese di luglio.

#JENNIE ha anticipato il suo nuovo singolo, Less Than a Lover. Diretto da JENNIE Scritto da JENNIE Musica di JENNIE L'estate in cui ho scelto di mettere in pausa la storia d'amore. Il brano sarà accompagnato da un videoclip interamente scritto e dirett x.com

JENNIE pubblica il suo nuovo singolo Less than a Lover venerdì 24 luglio (12am EST) reddit

Jennie pubblica il nuovo singolo Less Than a Lover e si prepara al LollapaloozaJennie torna con Less Than a Lover, nuovo singolo alternative-pop, e il 1° agosto sarà headliner al Lollapalooza di Chicago. Tutti i dettagli sul brano. megamodo.com