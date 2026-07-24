Le quote sui bookmaker indicano Pirlo come il favorito per la panchina. Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta, dopo aver lasciato il Manchester City al termine della stagione, dichiarando di voler dedicare più tempo alla famiglia. Nessun altro nome è stato confermato in modo ufficiale. Le trattative sono ancora in corso, ma al momento Pirlo appare il candidato più probabile.

Alla fine Pep Guardiola ha detto no. Come ampiamente prevedibile, visto che aveva lasciato il Manchester City al termine della stagione appena conclusa con la motivazione di voler dedicare più tempo alla propria famiglia e ai propri affetti. Valeva la pena provarci, visto che il tecnico catalano era libero sul mercato. E adesso scatta ufficialmente il piano B, che nella testa di Paolo Maldini e Leonardo è solo uno: scopriamo come cambiano le quote di Andrea Pirlo allenatore dell'Italia sui principali siti di scommesse. Andrea Pirlo, senza se e senza ma. Paolo Maldini e Leonardo sono pronti a metterci la faccia, indicando nell'ex allenatore della Juventus il nome giusto per ripartire dopo il disastro del terzo Mondiale consecutivo sfumato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, e ora? Crollano le quote: per i bookie è Pirlo il prescelto

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