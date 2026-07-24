Intesa Sanpaolo lo studio sull’AI come chance di crescita per Italia ed Europa

Uno studio di Intesa Sanpaolo evidenzia come l’intelligenza artificiale possa rappresentare una leva decisiva per la crescita economica di Italia ed Europa, nonostante il ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina. La ricerca sottolinea che, con investimenti e sviluppo, l’AI può contribuire a rilanciare l’economia locale. La tecnologia viene vista come un’opportunità ancora aperta, anche se il gap con i principali competitor globali è evidente.

Nonostante il ritardo accumulato rispetto a Stati Uniti e Cina, l’ intelligenza artificiale può ancora rappresentare una leva decisiva per rilanciare la crescita economica di Europa e Italia. È quanto emerge dallo studio AI in Europa e in Italia: l’ultima chance di crescita del Research department di Intesa Sanpaolo, secondo cui l’AI potrebbe compensare, almeno in parte, gli effetti dell’invecchiamento della popolazione e della contrazione della forza lavoro, sostenendo produttività e Pil nel medio-lungo periodo. Europa e Italia in ritardo sull’adozione dell’intelligenza artificiale. Dopo il boom dell’ IA generativa, investimenti e adozione sono cresciuti rapidamente a livello globale, ma il Vecchio Continente continua a inseguire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Intesa San Paolo (ISP) reddit

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