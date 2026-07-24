Inter Women rinnova Santi! La centrocampista prolunga fino al 2028 | Grande privilegio

di Paolo Moramarco Inter Women, rinnova Santi! La centrocampista classe 1999 prolunga il suo legame con il club nerazzurro fino al 2028. Le sue parole. Prosegue il lungo calciomercato estivo dell’Inter Women che dopo i diversi colpi in entrata, sta lavorando anche sui rinnovi di contratto e le permanenze delle giocatrici simbolo. In questo senso l’ Inter ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Irene Santi, centrocampista classe 1999, fino al 30 giugno 2028. La giocatrice ha raccontato ai microfoni di Inter TV la gioia di continuare a vestire la maglia nerazzurra e i traguardi più significativi della sua carriera. FELICITÀ PER IL RINNOVO – « Sono molto felice di continuare a stare qui, indosso da tanti anni questa maglia ed è un grande privilegio poter rappresentare questi colori. 🔗 Leggi su Internews24.com

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