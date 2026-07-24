Khalaili, giocatore dell'Union Saint Gilloise, ha affermato di sentirsi in forma e pronto a scendere in campo, ma non ha superato le visite mediche con l’Inter. L’esterno israeliano si è detto furente per questa situazione, nonostante la sua condizione fisica sia buona. La società nerazzurra non ha ancora comunicato ufficialmente le ragioni del mancato esito positivo degli accertamenti medici.

Il giocatore dell'Union Saint Gilloise, ha dichiarato di sentirsi perfettamente sano e pronto per giocare, eppure non ha passato le visite mediche con l'Inter. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Khalaili, l’Inter si inserisce perché il Napoli non chiude: il duello per l’esterno israelianoL’Inter si è inserita nella trattativa per l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, considerata ora la favorita, a causa del mancato accordo...

Leggi anche: Anan Khalaili sempre più nel mirino: duello con il Napoli per l’esterno israeliano

Temi più discussi: La lunga rincorsa di Pavard: restare all'Inter converrebbe a tutti. Deciderà il gruppo; Pagina 2 | Esclusivo! Inter e Rocchi, le intercettazioni dell’archiviazione: Volevan Colombo...; Roma, beffa Celik: il club aveva preparato documenti e voli prima del blitz della Juve. Rabbia Gasperini; Finale Mondiali, prezzi folli: quasi 2 milioni per un biglietto.

Uefa, Inter e Milan promosse. Cosa cambia adesso sul mercato?Inter e Milan hanno fatto i compiti a casa con diligenza e disciplina. E la maestra Uefa li ha promossi. La Roma, invece, ha lasciato qualche pagina vuota ed ha ricevuto una leggera bacchettata. gazzetta.it

Inter, senti Simeone su Godin: 'Deciderà con il club, sanno cosa penso' VIDEOLa notizia di mercato legata al possibile arrivo di Diego Godin all'Inter a parametro zero per la prossima stagione fa eco anche in Spagna. L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha ... calciomercato.com