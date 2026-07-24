L’Inter ha avviato i contatti con il Tottenham per Romero, mentre Chalobah si allontana dalla società nerazzurra. Fabrizio Romano ha fornito dettagli sulla trattativa, senza specificare i tempi o le cifre coinvolte. La società sta lavorando per rafforzare la linea difensiva con l’acquisto di Romero, mentre Chalobah sembra essere fuori dal progetto attuale. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare.

di Francesco Aliperta L’Inter prepara l’assato a Romero e avvia i contatti con il Tottenham. Intanto si allontana Chalobah: ecco il punto di Fabrizio Romano. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo sul fronte difensivo. Stando alle ultime indiscrezioni rivelate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il club nerazzurro ha ormai tracciato la sua rotta ben precisa, virando con decisione forte e convinta su Cristian “Cuti” Romero per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa per Romero e i contatti con il Tottenham. L’obiettivo principale della dirigenza nerazzurra è diventato ufficialmente il centrale argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter in pressing su Romero: i dettagli della trattativa e la situazione Chalobah spiegata da Fabrizio Romano

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