Inizio anno scolastico 26 27 | la guida operativa per DS DSGA segreterie staff Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie

Per l'inizio dell'anno scolastico 20262027 è stata pubblicata una guida operativa rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, segreterie e staff. La pubblicazione include oltre 150 circolari e documenti, insieme a sette tutorial dedicati all’intelligenza artificiale e alle operazioni di segreteria. La rivista trimestrale digitale, numero 32026, si focalizza sugli adempimenti principali da gestire all'apertura dell'anno scolastico.

Il numero 32026 della rivista trimestrale digitale, rivolta a dirigenti scolastici, DSGA, figure intermedie e a tutto il personale delle istituzioni scolastiche, propone un approfondimento sui principali adempimenti da affrontare in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. Una guida strutturata per l’inizio delle attività Il fascicolo (più di 180 pagine), già disponibile in formato PDF contiene una guida . L'articolo Inizio anno scolastico 2627: la guida operativa per DS, DSGA, segreterie, staff. Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreterie . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Adempimenti di inizio anno scolastico per DS e DSGA

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