Iniziative | a Calci la palestra della scuola Pisano è a disposizione delle associazioni

Il Comune di Calci ha aperto un bando per concedere in uso la palestra della scuola “Pisano” durante l'anno sportivo 2026-2027. La struttura si trova in piazzale Piero Angela 1 e sarà disponibile per le associazioni che desiderano utilizzarla. La decisione riguarda la gestione e l'accesso alla palestra, che sarà destinata a diverse attività sportive e ricreative.

Calci (PI), 24 luglio 2026 – Il Comune di Calci ha pubblicato il bando per la concessione in uso, per l'anno sportivo 20262027, della palestra della scuola secondaria di primo grado ‘Giunta Pisano’, situata in piazzale Piero Angela 1. L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare gli spazi scolastici come luoghi dedicati alla promozione dell'attività sportiva, del benessere e dell'aggregazione sociale, mettendo a disposizione delle realtà del territorio, in orario extrascolastico, una struttura idonea allo svolgimento di attività motorie. "Grazie al lavoro degli uffici e alla collaborazione della dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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