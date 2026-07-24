A Pistoia si stanno svolgendo i festeggiamenti in onore di San Jacopo, con fuochi d’artificio, vespri e sfilate che durano due giorni. L’evento principale, la Giostra dell’Orso, è previsto per la sera di domani e rappresenta il momento centrale delle celebrazioni. La tradizione combina elementi sacri e profani, coinvolgendo la comunità locale in riti e usanze radicate nel tempo.

Pistoia, 24 luglio 2026 – È tutto pronto in attesa della Giostra dell’Orso, l’evento clou dei festeggiamenti jacopei in programma domani sera. Una momento sentito dai pistoiesi che porta con sé una tradizione che unisce sacro e profano, storia e leggenda, aneddoti e credenze popolari che da anni i pistoiesi custodiscono gelosamente. Si parte questa sera per la vigilia della festa di San Jacopo con la celebrazione dei primi vespri nella chiesa cattedrale, a partire dalle 17.30, e a seguire la messa capitolare. La giornata si concluderà intorno alle 23 con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio in onore del patrono, in programma nell’area adiacente al Luna Park di Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In onore di San Jacopo, a Pistoia fuochi d’artificio, vespri e sfilate. Due giorni di festa tra sacro e profano

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