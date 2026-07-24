Impianto di atletica leggera di Ponte a Poppi | arriva il finanziamento per la rigenerazione
Un finanziamento di 357 mila euro è stato assegnato per la riqualificazione di un impianto di atletica leggera situato a Ponte a Poppi. Il finanziamento deriva da un processo di pianificazione e progettazione mirato. L’intervento riguarda uno degli impianti sportivi più rilevanti della zona, frequentato da circa 400 giovani e gestito da due società sportive. La somma sarà destinata alla rigenerazione dell’area, senza ulteriori dettagli sui tempi di intervento o sui lavori previsti.
Arezzo, 24 luglio 2026 – . “Un risultato importante frutto di un mirato lavoro di programmazione e progettazione che porterà a Poppi un finanziamento di 357 mila eur o per la rigenerazione di uno degli impianti sportivi più significativi del territorio all’interno del quale convergono due società sportive e circa 400 tra ragazzi e ragazze. Il lavoro che ci attende è il coronamento di un percorso di valore che abbiamo iniziato due anni fa e che vogliamo portare a termine per onorare una promessa e un impegno di servizio preso nei confronti della nostra comunità”, commenta il Sindaco Federico Lorenzoni. E’ di recente formalizzazione la notizia che nel bando regionale Impianti Sportivi 2026, è stato ammesso a finanziamento il comune di Poppi per la rigenerazione dell'impianto di Atletica leggera collocato a Ponte a Poppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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