Immissioni in ruolo chi è vincitore del PNRR3 mantiene il diritto al ruolo anche se non sarà assunto nel 2026 27

I docenti vincitori del concorso PNRR3 che non vengono assunti nell’anno scolastico in corso mantengono il diritto all’assunzione nel futuro. Questa è una delle domande più frequenti tra gli aspiranti, che attendono lo scorrimento delle graduatorie. La normativa prevede che chi ha superato il concorso e non è stato ancora chiamato può essere comunque assunto successivamente, anche se l’assunzione definitiva avviene nel 202627.

I docenti risultati vincitori del concorso PNRR3 ma non destinatari di una nomina nell'anno scolastico in corso conservano il diritto all'assunzione? È uno dei quesiti più ricorrenti tra gli aspiranti che attendono lo scorrimento delle graduatorie. L'articolo Immissioni in ruolo, chi è vincitore del PNRR3 mantiene il diritto al ruolo anche se non sarà assunto nel 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo e supplenze, il conto alla rovescia è partito: ecco a cosa fare attenzione

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