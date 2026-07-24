Il volo più seguito venerdì sui siti di tracciamento

Venerdì mattina, oltre 67.000 persone hanno seguito su Flightradar24 il volo di un Airbus A350-1000ULR di una compagnia aerea. Si tratta di un aereo progettato per percorsi molto lunghi, tra le tratte più estese al mondo. Il monitoraggio ha riguardato il percorso del velivolo durante la sua operazione.

Venerdì mattina più di 67mila persone hanno seguito su Flightradar24, il principale sito di monitoraggio delle rotte aeree, il percorso del nuovo Airbus A350-1000ULR di Qantas, progettato per effettuare alcune delle tratte commerciali più lunghe al mondo. È stato il volo più seguito a livello globale nella giornata. L’aereo era partito giovedì mattina da Tolosa, in Francia, ed è atterrato venerdì a Melbourne, in Australia, dopo aver volato per oltre 19. Questo aereo potrà volare fino a 22 ore consecutive e sarà utilizzato da Qantas per il futuro collegamento diretto Sydney-Londra, che è previsto per il 2027. Sull’aereo c’erano piloti collaudatori e ingegneri che dovevano testare i sistemi dell’aereo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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