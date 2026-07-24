Il Times ha messo in discussione l'idoneità di Sandro Tonali al modulo di gioco di De Zerbi, suggerendo che potrebbe essere stato sopravvalutato. La testata ha anche ipotizzato che l'acquisto di Tonali, arrivato agli Spurs per circa 120 milioni di euro, possa essere una risposta all'acquisto di Declan Rice, passato all'Arsenal per 100 milioni di euro. La questione riguarda la compatibilità del centrocampista italiano con il sistema di gioco e il valore pagato per il suo trasferimento.

“ Sandro Tonali è sopravvalutato, o il suo acquisto è stata una risposta del Tottenham a Declan Rice? “. Se lo chiede il Times, dopo che il centrocampista italiano è passato agli Spurs per quasi 120 milioni di euro; Rice andò all’Arsenal per 100 milioni. Tonali è davvero adatto al gioco di De Zerbi?. Immaginate di giocare una serie di sei partite come questa. Una batosta per 7-2 che elimina la tua squadra dalla Champions League; una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, seguita da una catastrofica sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina, che infrange il sogno della tua Nazionale di disputare il Mondiale. Poi tre sconfitte consecutive in Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Times dubita di Tonali: “È adatto al gioco di De Zerbi? Potrebbe essere stato sopravvalutato”

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