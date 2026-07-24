Il segreto per sentirsi sempre a proprio agio? Il deodorante intimo

Oltreoceano la cosiddetta below-the-belt beauty (letteralmente, bellezza sotto la cintura ) è ormai un fenomeno pop. Anche grazie a celebrità come Gwyneth Paltrow, Kourtney Kardashian e la cantante brasiliana Anitta che hanno contribuito a portare la cura della zona intima al centro della conversazione beauty. Così quello che un tempo era un argomento quasi proibito oggi è raccontato come un gesto di benessere e self-care. Una tendenza che sta prendendo piede anche in Europa, dove il deodorante intimo entra a pieno titolo nella nuova beauty routine dedicata al corpo. Ma con una premessa importante: non serve a “profumare”, bensì a regalare una sensazione di freschezza e comfort, soprattutto nei mesi più caldi, dopo o durante l’attività fisica o durante giornate particolarmente intense. 🔗 Leggi su Amica.it

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