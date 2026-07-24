Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi si aggira attorno a 0,170 euro per kilowattora. Nella giornata precedente, il valore più basso è stato di 0,096 euro alle 15, mentre il massimo di 0,211 euro si è registrato alle 1 di notte. Le variazioni orarie evidenziano un andamento che oscilla tra questi due valori.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 24 Luglio 2026 si attesta a 0,170 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (23 Luglio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,096 €kWh (ore 15), mentre il massimo ha raggiunto 0,211 €kWh (ore 1). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali del pomeriggio, mentre le più costose si sono concentrate nelle prime ore della notte e in tarda serata. Questo andamento evidenzia come la gestione intelligente dei consumi possa portare a un risparmio significativo per famiglie e imprese. Andamento giornaliero del PUN... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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