Il poeta in città tra spiritualità e cultura
Un poeta ha partecipato a un evento a Todi dedicato alla cultura e alla spiritualità, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale. L’iniziativa ha previsto interventi e momenti di riflessione pubblica, coinvolgendo il pubblico presente. La manifestazione si è svolta nel centro storico, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e spirituale della città. La partecipazione ha registrato un’ampia presenza di cittadini e appassionati.
TODI - Un appuntamento all’insegna della cultura, della spiritualità e della valorizzazione del patrimonio tuderte. Il presidente di Etab La Consolazione Leonardo Mallozzi ha incontrato Davide Rondoni, poeta, scrittore e presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, attualmente in città per l’evento “Amore ogni cosa chiama - Contemporanei di Jacopone“. La visita si inserisce in un percorso di stretta collaborazione che vedrà il poeta protagonista in città anche in occasione del prossimo Todi Festival. Rondoni tornerà a Todi, infatti, sabato 5 settembre, alle 10, per... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Faccia a faccia con San Francesco: tra ferita e letizia
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