questo articolo potrebbe essere per te, perché i film della settimana per ogni segno zodiacale ti aspetta. Lo so, ogni venerdì succede la stessa cosa. Apri Netflix. Poi Prime Video. Poi Disney+. Poi torni su Netflix convinto che nel frattempo sia comparso qualcosa di nuovo. Quarantacinque minuti dopo sei ancora lì, immobile, con il telecomando in mano e una sola certezza: passare più tempo a scegliere un film che a guardarlo ormai è diventato uno sport olimpico. Il film della settimana per ogni segno zodiacale: ecco la lista completa segno per segno. Le stelle questa settimana hanno deciso di risolvere il problema alla radice. Ma niente comfort movie che hai visto dieci volte, niente titoli che finiscono in ogni classifica di TikTok e niente film che abbiamo già consigliato nelle settimane scorse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film della settimana per ogni segno zodiacale: se continui a dire “non so cosa guardare”, questo articolo è per te

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