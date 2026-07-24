Il Chelsea guida la corsa per Alajbegovi? mentre l’Atalanta affronta una dura battaglia
Il Chelsea si trova in testa alla corsa per acquisire il trequartista bosniaco, secondo quanto riportato da TransfermarketWEB.com. La squadra londinese avrebbe presentato l’offerta più convincente, superando le possibilità dell’Atalanta, che aveva mostrato interesse per il giocatore. La notizia ha suscitato reazioni e polemiche tra gli addetti ai lavori, mentre le trattative sono ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.
2026-07-23 15:52:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TRANSFERmarketWEB.com Chelsea sono emersi come i favoriti per la firma Kerim Alajbegovic assestando un duro colpo alle speranze dell’Atalanta di approdare al prestigioso trequartista bosniaco. Secondo Il telegrafo i Blues sono pronti a soddisfare la richiesta di 30 milioni di euro del Bayer Leverkusen, mettendoli saldamente in pole position per completare l’affare. L’Atalanta è restia a soddisfare la valutazione del Leverkusen Come riportato in precedenza, l’ultima offerta dell’Atalanta ammonta a circa 26 milioni di euro, bonus compresi, lasciando il club di Serie A al di sotto della valutazione del Leverkusen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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