Il Chelsea guida la corsa per Alajbegovi? mentre l’Atalanta affronta una dura battaglia

Notizia in breve

Il Chelsea si trova in testa alla corsa per acquisire il trequartista bosniaco, secondo quanto riportato da TransfermarketWEB.com. La squadra londinese avrebbe presentato l’offerta più convincente, superando le possibilità dell’Atalanta, che aveva mostrato interesse per il giocatore. La notizia ha suscitato reazioni e polemiche tra gli addetti ai lavori, mentre le trattative sono ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.