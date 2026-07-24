Il Bologna sta considerando la possibile partenza di Jhon Lucumì, che potrebbe lasciare la squadra in caso di addio. Il difensore colombiano, già nel mirino di grandi club europei l’anno scorso, attualmente è sotto osservazione, mentre i rossoblu valutano le opzioni per sostituirlo. La società sta monitorando la situazione del giocatore in vista di eventuali sviluppi.

Il Bologna sta valutando l’addio di Jhon Lucumì con il difensore colombiano che, già un anno fa, fu nel mirino di diverse big europee con i rossoblu che lo convinsero a restare per una stagione. Acerbi nel mirino del Bologna (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ora, come affermato anche da Fenucci, il Bologna appare pronto a dare l’ok alla sua partenza in estate per accontentare le richieste del calciatore nel caso in cui la proposta dovesse soddisfare anche il club emiliano. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, per quello che riguarda la sostituzione di Lucumì, il Bologna sta valutando diversi profili tra i quali anche quello di Francesco Acerbi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Calciomercato.it - Idea Acerbi per il Bologna, può arrivare in caso di addio di Lucumì | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Juve prepara l’assalto a Lucumì: cosa serve per arrivare al difensore che può lasciare il Bologna in estate

La Juve non ha ancora abbandonato l’idea Lucumì: Carnevali ha doppia strategia per arrivare al difensoreLa Juventus non intende attivare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro del difensore, prevista dal Bologna, e sta lavorando a una strategia...

Temi più discussi: Sassuolo, caccia a un difensore: idea Acerbi, piace anche Comuzzo; Sassuolo, contatti per il ritorno di Acerbi. Per la difesa si valuta anche Comuzzo; Roma, pronti 45 milioni per Summerville: si attende la decisione del giocatore; Roma, accordo a un passo con Summerville: ora si tratta col West Ham.

Calciomercato Fiorentina News | Idea Acerbi a parametro zero, a centrocampo spunta Ceballos (5 maggio 2026)Il calciomercato Fiorentina la prossima estate non dovrebbe rivoluzionare troppo la squadra ma al contrario cercherà di puntellare una rosa comunque già competitiva per permettere a chi sarà in ... ilsussidiario.net

Il gran finale di Acerbi, ha ancora due sogni. Il futuro è da scrivereIl backup della difesa ha aiutato l’Inter a ritrovare certezze. Per fronteggiare l’assenza di Bisseck, Chivu domenica scorsa ha deciso di affidarsi nuovamente a Francesco Acerbi: scelta ripagata da ... corrieredellosport.it