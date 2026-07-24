Gutierrez | Napoli forte dobbiamo lottare per ogni trofeo
Il Napoli si sta allenando a Dimaro sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori coinvolti c’è Miguel Gutierrez, che si sta impegnando per adattarsi alle nuove richieste del tecnico. Il difensore ha dichiarato che la squadra è forte e che bisogna lottare per ogni trofeo. Durante le sessioni, Gutierrez si è concentrato sulle soluzioni offensive e difensive sulle corsie laterali.
Il Napoli continua la preparazione a Dimaro agli ordini di Massimiliano Allegri. Tra i giocatori chiamati ad assimilare rapidamente le richieste del nuovo tecnico c’è Miguel Gutierrez, pronto a offrire diverse soluzioni sulle corsie laterali. Il difensore spagnolo ha sottolineato la disponibilità ad adattarsi alle esigenze della squadra. La sua posizione naturale è sulla fascia sinistra, ma può essere utilizzato anche sul lato opposto. Nel corso dell’intervista concessa a Sportmediaset, Gutierrez ha parlato anche di Rafa Marin, suo compagno per tre stagioni nelle giovanili del Real Madrid. Il centrale viene considerato un calciatore di grande valore, con le qualità necessarie per ritagliarsi uno spazio importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Gutiérrez: Segnare a Napoli è incredibile!
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