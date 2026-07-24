Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli

Da sportmediaset.mediaset.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra di calcio di Bergamo svolgerà il ritiro estivo a Ciserano dal 13 al 26 luglio, con amichevoli il 18 contro la squadra U23 e il 22 contro il Mantova. Nel mese di agosto, sono in programma incontri con Feyenoord il 2 e Schalke 04 l’8. Un'amichevole contro Athletic Bilbao si terrà il 14 agosto nel Trofeo Bortolotti. La squadra di Bologna invece si allenerà a Rio Pusteria-Valles tra il 13 e il 25 luglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Atalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 18 luglio Atalanta-Atalanta U23 2-1; 22 luglio Atalanta-Mantova 1-1; 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta; 14 agosto Atalanta-Athletic Bilbao (Trofeo Bortolotti), Bologna: Ritiro a Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 25 luglio. Amichevoli: 18 luglio Bologna-Arminia Bielefeld 0-4; 22 luglio Bologna-Heidenheim 1-1; 25 luglio Bologna-Iraklis; 1 agosto Bologna-Cambuur; 15 agosto Brighton-Bologna, Cagliari: Ritiro a Pontedilegno-Tonale, con allenamenti a Temù, dal 22 luglio al 1° agosto. Amichevoli: Cagliari-Sampdoria; 28 luglio Cagliari-Modena; 8 agosto Cagliari-Nizza, Como: Ritiro a Mozzate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

guida al precampionato di serie a 2026 2027 l elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
© Sportmediaset.mediaset.it - Guida al precampionato di Serie A 2026/2027: l'elenco completo dei ritiri e delle amichevoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Inter, Juve, Milan, Torino e Napoli: le amichevoli su Sky. La guida tv; Entusiasmo, ambizioni e fame: ecco la Pro Vasto in campo, al via la preparazione precampionato; Amichevoli Serie A: da Inter-Manchester City a Juventus-Chelsea: il programma completo; Lecce, Banda non si presenta in ritiro. Il club opererà approfondimenti.

Guida al precampionato di Serie A 2026/2027: l'elenco completo dei ritiri e delle amichevoliAtalanta: Ritiro a Ciserano, dal 13 al 26 luglio. Amichevoli: 18 luglio Atalanta-Atalanta U23 2-1; 22 luglio Atalanta-Mantova 1-1; 2 agosto Feyenoord-Atalanta; 8 agosto Schalke 04-Atalanta; 14 agosto ... sportmediaset.mediaset.it

guida al precampionato diGelbison: al via la preparazione precampionatoLa Gelbison inaugura la nuova stagione sportiva al Valentino Giordano: mercato attivo, giovani talenti e la guida di mister Agovino per il rilancio. infocilento.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web