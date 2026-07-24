Guida al precampionato di Serie A 2026 2027 | l' elenco completo dei ritiri e delle amichevoli

Notizia in breve

La squadra di calcio di Bergamo svolgerà il ritiro estivo a Ciserano dal 13 al 26 luglio, con amichevoli il 18 contro la squadra U23 e il 22 contro il Mantova. Nel mese di agosto, sono in programma incontri con Feyenoord il 2 e Schalke 04 l’8. Un'amichevole contro Athletic Bilbao si terrà il 14 agosto nel Trofeo Bortolotti. La squadra di Bologna invece si allenerà a Rio Pusteria-Valles tra il 13 e il 25 luglio.