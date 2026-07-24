Guerra Ucraina - Russia le news Ottava giornata di proteste a Kiev

Nella notte, si sono verificati nuovi attacchi tra Russia e Ucraina. Kiev ha rivendicato un raid con droni contro infrastrutture petrolifere russe, mentre Mosca ha segnalato bombardamenti nella regione. Questa è l'ottava giornata consecutiva di proteste e azioni militari tra i due paesi.

Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina, con Kiev che rivendica raid con droni contro infrastrutture petrolifere russe e Mosca che denuncia nuovi bombardamenti. Sul fronte diplomatico, a Manila, nelle Filippine, si sono incontrati il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto, pur definendo "inammissibile" l'ulteriore invio di armi occidentali a Kiev. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin

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