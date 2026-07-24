Il consiglio comunale del 29 luglio alle 21,30 non prevede l’interrogazione presentata da Fi e Risorgi Sem – Democratici e Popolari. La questione riguarda le Suore della Riparazione. Nessuna domanda o discussione su questo tema è stata inserita nell’ordine del giorno della riunione. La convocazione si concentrerà su altri argomenti e non include interventi relativi alle suore.

Non figura tra le interrogazioni del consiglio comunale del 29 luglio (ore 21,30), quella presentata da Fi e da Risorgi Sem – Democratici e Popolari per conoscere lo stato dell’arte della costruenda nuova scuola ‘Bacci’: "L’abbiamo presentata con un giorno di ritardo, dicono, – spiega il consigliere Enrico Piermartiri – e, nonostante le nostre insistenze, l’hanno fatta slittare alla seduta successiva". L’interrogazione era sull’andamento dei lavori alla ‘Bacci’, sulla scadenza, perentoria ma ormai trascorsa, prevista dal Pnrr per la consegna dell’opera (30 giugno 2026). "È evidente che i lavori in oggetto non sono conclusi e non rientrano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grana con le Suore della Riparazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kenya, dove le suore della Misericordia portano salute e dignitàIn Kenya, le suore della Misericordia forniscono assistenza a gruppi vulnerabili, tra cui persone con HIV, famiglie nomadi, bambini e anziani...

È morta Suor Italia Di Giovanni a 93 anni, virali i suoi video dalla casa di riposo con le Suore RavascoSuor Italia Di Giovanni, religiosa delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, è morta a 93 anni.