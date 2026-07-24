GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO

Le pubblicazioni delle GPS 202628, le graduatorie provinciali per le supplenze degli insegnanti, sono in corso di rilascio. Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie, secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. La diffusione delle graduatorie procede a rilento, con aggiornamenti che si susseguono in diverse regioni. La procedura riguarda le supplenze per il biennio 202628.

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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