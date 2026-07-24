GP Ungheria prove libere 1 | Leclerc il più veloce poi si ferma Ferrari davanti bene Fornaroli
Nella prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria, Leclerc ha registrato il miglior tempo prima di fermarsi. La Ferrari si è posizionata davanti, con un buon risultato anche per un pilota di una scuderia minore. La sessione si è svolta con alcune sorprese e attese, data la presenza di vetture di varie squadre. La sessione si è conclusa senza ulteriori incidenti rilevanti.
Sorprese e attesa in questa prima sessione di prove libere del venerdì all’Hungaroring, ultimo appuntamento con la Formula 1 prima della pausa estiva. Si inizia con tanti giovani in pista, protagonisti di una delle quattro FP1 obbligatorie da disputare nel corso del campionato dai rookie di tutti i team: tra questi spicca il nostro italiano Leonardo Fornaroli, alla guida della McLaren di Oscar Piastri per la sua seconda sessione di libere ufficiali in F.1 dopo l’esordio a Barcellona. Il campione in carica di Formula 2, membro dell’entourage McLaren, ha chiuso la sessione al 16° posto, protagonista di un lavoro non di ricerca della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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