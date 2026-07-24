Nella prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria, Leclerc ha registrato il miglior tempo prima di fermarsi. La Ferrari si è posizionata davanti, con un buon risultato anche per un pilota di una scuderia minore. La sessione si è svolta con alcune sorprese e attese, data la presenza di vetture di varie squadre. La sessione si è conclusa senza ulteriori incidenti rilevanti.

Sorprese e attesa in questa prima sessione di prove libere del venerdì all’Hungaroring, ultimo appuntamento con la Formula 1 prima della pausa estiva. Si inizia con tanti giovani in pista, protagonisti di una delle quattro FP1 obbligatorie da disputare nel corso del campionato dai rookie di tutti i team: tra questi spicca il nostro italiano Leonardo Fornaroli, alla guida della McLaren di Oscar Piastri per la sua seconda sessione di libere ufficiali in F.1 dopo l’esordio a Barcellona. Il campione in carica di Formula 2, membro dell’entourage McLaren, ha chiuso la sessione al 16° posto, protagonista di un lavoro non di ricerca della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - GP Ungheria, prove libere 1: Leclerc il più veloce, poi si ferma. Ferrari davanti, bene Fornaroli

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