Durante il ritiro, il tecnico ha segnato un gol sulle note di Jovanotti, mentre si è mostrato risoluto nel richiamare i giocatori. Non ha mai adottato atteggiamenti arroganti, ma ha mantenuto fermezza e chiarezza nei suoi richiami, senza distinguo tra età o ruolo. Il suo stile si distingue per decisione e severità, contraddicendo l’immagine di un allenatore troppo permissivo.

Mai arrogante, ma risoluto e molto fermo nei ‘richiami’ che assesta a tutti gli effettivi, senza guardare età, curriculum o ruolo. Lo stile di Attilio Tesser non lo scopriamo di certo noi, però chi pensa a un mister buonista e permissivo si sbaglia di grosso. Con il suo cappellino blu - diventato ormai un compagno inseparabile di questo ritiro a Toano - segue con attenzione ogni dettaglio e arbitra le partitelle. Tra i più ‘catechizzati’ c’è Edoardo Cavaliere, l’attaccante della Primavera: segno che le cose da migliorare non mancano, soprattutto nella gestione della palla, ma anche che da parte del trainer c’è la giusta dose di considerazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gol sulle note di Jovanotti. Stile, richiami e musica: il dietro le quinte del ritiro

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