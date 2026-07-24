Gli inizi con Minitalia oggi più di un milione di visitatori l’anno | Leolandia spegne 55 candeline

Leolandia, che oggi riceve oltre un milione di visitatori all’anno, compie 55 anni. È stato il primo parco a introdurre attrazioni come il roller coaster e a ospitare personaggi dei cartoni animati. Per molte famiglie rappresenta il primo parco divertimenti, dove bambini e ragazzi sperimentano le prime grandi avventure e incontri con i personaggi preferiti.

Per milioni di bambini e ragazzi Leolandia è il luogo del primo roller coaster, del primo incontro con i personaggi dei cartoni animati e della prima grande avventura da vivere insieme ai genitori. Per altrettanti adulti è un viaggio nei ricordi, perché quelle stesse emozioni le hanno vissute da bambini e oggi hanno il piacere di riviverle insieme ai propri figli. Da cinquantacinque anni il parco accompagna l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni e sabato 25 luglio celebra il suo anniversario, confermandosi una delle realtà più solide e dinamiche del panorama italiano dei parchi a tema. “Arriviamo al traguardo dei 55 anni nel cuore di una buona stagione – sottolinea Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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