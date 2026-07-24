Gli imprenditori | A Palazzo Marino un innovatore

Milano è un terreno fertile per le imprese, che si modificano insieme alla città e ne inglobano criticità e punti di forza. Secondo Simone Dattoli, ad di Inrete, società di public affairs, le aziende del territorio hanno sempre più bisogno di infrastrutture moderne, di pianificazione industriale e regole chiare. Ecco perché il nuovo sindaco, dal punto di vista degli imprenditori, deve avere "un approccio pragmatico, aperto all’innovazione e privo di pregiudizi ideologici", Meglio ancora, "un sindaco-manager ". Dattoli, di cosa necessitano concretamente le aziende? "In un momento di incertezza geopolitica ed economica, chi fa impresa chiede certezza nei piani di sviluppo, infrastrutture adeguate e servizi evoluti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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