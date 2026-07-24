Giugliano Puc D’Alterio | Minoranza non dice verità Non rispettate nostre direttive

Notizia in breve

A Giugliano, il sindaco ha spiegato il rinvio dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, affermando che la minoranza non ha fornito informazioni corrette e non ha rispettato le direttive stabilite. Dopo le critiche sulla trasparenza, il primo cittadino ha ribadito che le decisioni sono state prese seguendo le procedure previste, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del ritardo. La discussione si è concentrata sulle divergenze tra amministrazione e opposizione riguardo alle modalità di gestione del provvedimento urbanistico.