Giugliano Puc D’Alterio | Minoranza non dice verità Non rispettate nostre direttive
A Giugliano, il sindaco ha spiegato il rinvio dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, affermando che la minoranza non ha fornito informazioni corrette e non ha rispettato le direttive stabilite. Dopo le critiche sulla trasparenza, il primo cittadino ha ribadito che le decisioni sono state prese seguendo le procedure previste, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del ritardo. La discussione si è concentrata sulle divergenze tra amministrazione e opposizione riguardo alle modalità di gestione del provvedimento urbanistico.
Dopo la mancata adozione del puc a Giugliano, parla il sindaco D’Alterio e spiega i motivi della scelta di rinviare il provvedimento urbanistico. Non mancano stoccate alla minornaza che aveva tacciato il sindaco di “mancata trasparenza”. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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