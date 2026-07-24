L’VIII edizione del laboratorio musicale Mondadizza Music Week è iniziata a Sondalo, con ingresso gratuito. La manifestazione si svolge dal 26 luglio al 2 agosto e si rivolge a giovani talenti della musica classica. Durante la settimana, i partecipanti lavorano con insegnanti e professionisti del settore in sessioni di perfezionamento e prove. L'evento si tiene presso il centro culturale locale e prevede concerti pubblici alla fine del laboratorio.

Al via Mondadizza Music Week, VIII edizione del laboratorio musicale dedicato ai giovani talenti della musica classica che si svolge a Sondalo (26 luglio-2 agosto, ingresso gratuito). Gli incontri, che uniscono arte, talento, comunità locale e turismo, hanno una particolare attenzione al paesaggio, infatti ogni appuntamento del festival, organizzato con La Società dei Concerti di Milano, è caratterizzato da un tema specifico, legato agli elementi naturali che definiscono il paesaggio e l’identità dell’Alta Valtellina. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca la presenza dell’ orchestra da Camera Canova. Arricchisce il programma la partecipazione dell’attore Filippo Lai che accompagna il concerto inaugurale dedicato al tema del regno animale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giovani talenti della classica. Al ’Mondadizza. Music Week’

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