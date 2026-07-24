Gioiello in acciaio argento o oro | come scegliere il materiale giusto prima di acquistare

Un acquisto di gioielli si è concluso con un incidente in un negozio di accessori. Un cliente ha tentato di prendere un anello in vetrina, ma il gioiello si è staccato e è caduto a terra. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti e del personale, senza che ci siano stati feriti o danni a persone. La polizia è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.

Quante volte vi è capitato di innamorarvi a prima vista di un anello esposto in vetrina, di un paio di orecchini luminosi visti su un social o di una collana sottile, per poi trovarvi davanti al fatidico bivio al momento dell’acquisto: meglio l’acciaio, l’argento o l’oro? Scegliere un gioiello non è mai una decisione puramente estetica. Un accessorio racconta chi siamo, si adatta ai nostri ritmi quotidiani e, in molti casi, custodisce ricordi preziosi. Per questo motivo, prima di fare click sul carrello o di estrarre la carta di credito, è fondamentale conoscere le caratteristiche, i vantaggi e i piccoli “limiti” di ciascun materiale. Che siate alla ricerca di un pezzo da indossare tutti i giorni senza pensieri o di un investimento per un’occasione speciale, ecco una guida pratica per orientarvi nella scelta del metallo perfetto per voi. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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How Is Recycled Precious Metal Really Made | Inside Our UK Manufacturing Process

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