GIGN - Forze speciali recensione | realismo e tensione per un' adrenalinica serie

Tra realismo tattico e cliché del genere: GIGN - Forze speciali di Julien Leclercq è la nuova serie TV action che scala le classifiche Netflix. Come forse è giusto che sia, il catalogo Netflix è infarcito di ogni genere di produzioni, sia in termini di target di riferimento che di toni e ambizioni. Se da una parte, quindi, ci si rammarica nel vedere titoli decisamente dimenticabili in testa alla classifica, come è il caso del recente Deseo, dall'altra si accoglie positivamente che sia una serie solida come GIGN - Forze speciali a guidare la Top 10. Si tratta infatti di una produzione francese di qualità, diretta con sicurezza e piglio cinematografico da Julien Leclercq, che ci immerge nella realtà carica di tensioni e pressioni dell'unità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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