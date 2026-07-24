Germania gas 5 volte più caro

Notizia in breve

La Germania paga attualmente circa cinque volte di più per il gas rispetto ai contratti di fornitura russi. Secondo il Berliner Zeitung, i costi sono aumentati drasticamente negli ultimi mesi. Le tariffe più alte riguardano le forniture di gas naturale, con prezzi che hanno subito un'impennata significativa. La differenza di prezzo si riflette sui consumatori e sulle aziende, che devono affrontare bollette più salate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali accordi o modifiche future.