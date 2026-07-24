Germania gas 5 volte più caro
La Germania paga attualmente circa cinque volte di più per il gas rispetto ai contratti di fornitura russi. Secondo il Berliner Zeitung, i costi sono aumentati drasticamente negli ultimi mesi. Le tariffe più alte riguardano le forniture di gas naturale, con prezzi che hanno subito un'impennata significativa. La differenza di prezzo si riflette sui consumatori e sulle aziende, che devono affrontare bollette più salate. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali accordi o modifiche future.
Il Berliner Zeitung scrive che la Germania paga attualmente circa cinque volte di più per il gas rispetto all’epoca dei contratti di fornitura russi a lungo termine Secondo il rapporto, la Norvegia fornisce oggi circa il 44% del gas importato dalla Germania, diventando di gran lunga il principale fornitore del Paese dopo l’interruzione delle forniture russe. Il quotidiano osserva che, nel 2020 – quando la maggior parte delle forniture proveniva dalla Russia in virtù di contratti a lungo termine – il costo del gas importato alla frontiera tedesca si aggirava sui 12 euro per megawattora. Per contro, questa settimana il prezzo di riferimento europeo si è attestato intorno ai 60 euroMWh, a fronte dei circa 31 euroMWh registrati prima dell’escalation del conflitto legato all’Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
GERMANIA: finisce il GAS! Situazione pericolosissima.
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