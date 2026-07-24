George Russell ha dichiarato che le Ferrari sono molto veloci durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Il pilota ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, la sua squadra può ancora migliorare. La sessione si è conclusa con Russell che ha espresso una certa preoccupazione riguardo alle prestazioni delle vetture rivali, senza però fornire dettagli specifici sui tempi o sulle strategie.

George Russell non ha troppi motivi di sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota inglese non ha brillato, come la sua W17, chiudendo a quasi un secondo dalla Ferrari. Un gap davvero clamoroso per la scuderia che ha, sino a qui, dominato la stagione e che, di conseguenza, domani dovrà risalire la china per provare a mettere i bastoni tra le ruote alle rosse. Il miglior tempo della FP2 è stato realizzato da Lewis Hamilton in 1:18.729 con un margine di vantaggio di 148 millesimi sul compagno di team Charles Leclerc, quindi terza posizione per Lando Norris a 499 millesimi, mentre in quarta chiude Max Verstappen a 692. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - George Russell non si nasconde: “Come temevamo le Ferrari volano, noi però possiamo migliorare”

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