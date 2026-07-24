George Russell non si nasconde | Come temevamo le Ferrari volano noi però possiamo migliorare

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

George Russell ha dichiarato che le Ferrari sono molto veloci durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Il pilota ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, la sua squadra può ancora migliorare. La sessione si è conclusa con Russell che ha espresso una certa preoccupazione riguardo alle prestazioni delle vetture rivali, senza però fornire dettagli specifici sui tempi o sulle strategie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

George Russell non ha troppi motivi di sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota inglese non ha brillato, come la sua W17, chiudendo a quasi un secondo dalla Ferrari. Un gap davvero clamoroso per la scuderia che ha, sino a qui, dominato la stagione e che, di conseguenza, domani dovrà risalire la china per provare a mettere i bastoni tra le ruote alle rosse. Il miglior tempo della FP2 è stato realizzato da Lewis Hamilton in 1:18.729 con un margine di vantaggio di 148 millesimi sul compagno di team Charles Leclerc, quindi terza posizione per Lando Norris a 499 millesimi, mentre in quarta chiude Max Verstappen a 692. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

george russell non si nasconde come temevamo le ferrari volano noi per242 possiamo migliorare
© Oasport.it - George Russell non si nasconde: “Come temevamo le Ferrari volano, noi però possiamo migliorare”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Austria 2026 in DIRETTA: Antonelli batte Russell nella FP1, Ferrari si nasconde nella calura di SpielbergDurante la prima sessione di prove libere sul circuito di Spielberg, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo battendo Russell.

LIVE F1, GP Austria 2026 in DIRETTA: Antonelli vola davanti a Russell nella FP1, Ferrari si nasconde nella calura di SpielbergDurante la prima sessione di prove libere del GP Austria 2026, Antonelli ha registrato il miglior tempo, davanti a Russell.

Temi più discussi: Russell, la Gioconda e un'ossessione di nome Kimi: tutti i fantasmi nella testa di George; No, George Russell non è bollito: ecco cosa sta succedendo alla sua Mercedes; F1 | Antonelli semina Russell, George non si scompone: Passo gara ok; F1, Russell (Mercedes): 'Vorrei solamente avere la stessa macchina di Kimi'. Video.

george russell george russell non siGeorge Russell non si nasconde: Come temevamo le Ferrari volano, noi però possiamo migliorareGeorge Russell non ha troppi motivi di sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento ... oasport.it

george russell george russell non siF1, George Russell non ci sta e sbotta: Non è un duello leale con Kimi AntonelliAncora una volta il britannico si è lamentato per non avere la stessa velocità del compagno di squadra: Sappiamo che non è colpa mia. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web