Durante una raccolta alimentare a Carpi, un errore ha portato a una donazione doppia, creando un effetto domino di solidarietà. La confusione tra volontari e donatori ha portato a un surplus di cibo destinato al canile, che ora riceve anche supporto da parte di gruppi sociali. La situazione ha generato un flusso di aiuti inatteso, coinvolgendo il settore del volontariato animale e quello del sostegno sociale.

La ‘distrazione’ di un momento può trasformarsi in un’occasione straordinaria di bene. È la storia che arriva da Carpi, dove un piccolo equivoco durante una raccolta alimentare ha dato vita a una catena di solidarietà che unisce il mondo del volontariato animale a quello del supporto sociale. Durante le raccolte dedicate agli amici a quattro zampe, capita spesso che tra crocchette e scatolette per cani e gatti, alcuni cittadini donino per errore dei prodotti pensati esclusivamente per l’alimentazione e la cura umana. Invece di accantonare o lasciare inutilizzati questi beni, il canile di Carpi e il gattile di Carpi hanno scelto di compiere un gesto dal grande valore etico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Generosità ’doppia’ per il canile

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