Gabriele Albertini ha espresso giudizi sui candidati in corsa, definendo Lupi come il miglior candidato a perdere. Dopo il pranzo di La Russa con i candidati sindaci, la discussione sulla competizione si riapre tra candidature, sondaggi e confronti pubblici. Albertini ha commentato la situazione attuale, senza entrare in dettagli personali, concentrandosi sulle valutazioni dei nomi in campo e sull’andamento della campagna.

Albertini come sta? Glielo chiedo perché il pranzo di La Russa coi candidati sindaci è andato di traverso a molti. Si ricomincia da capo: candidature, sondaggi, punzecchiature. altre libagioni? «Indubbiamente quel pranzo un effetto l’ha prodotto e forse era già nell’aria: la rinuncia dell’unico candidato possibile vincitore della partita e cioè Carlo Cottarelli». Ma lei l’ha capita la mossa di La Russa? «Avrà avuto le sue buone ragioni se ha sondato tutti i candidati dichiaratamente di centrodestra e ha chiesto la loro disponibilità a rinunciare alla corsa per fare gli assessori di Lupi». Il quale Lupi.? «La sua notorietà è tale per cui resta il nome più indicato per provarci, non per vincere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gabriele Albertini: "I miei voti ai nomi in campo. Lupi miglior candidato a perdere"

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