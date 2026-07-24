Un nuovo movimento politico si affaccia a Siena con la presenza di un rappresentante noto a livello nazionale. La consigliera comunale ha lasciato il suo precedente partito e si è unita a questa formazione, che ha annunciato l’apertura di una sede locale. Inoltre, è prevista la visita di un esponente di spicco del movimento nella seconda metà di settembre.

Futuro Nazionale si radica anche a Siena. Nel giorno dell’adesione della consigliera comunale Maria Antonietta Campolo, che lascia Fratelli d’Italia, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci ha annunciato l’apertura di una sede cittadina e la presenza di Vannacci a Siena nella seconda metà di settembre. Ad accompagnare il passaggio in Consiglio comunale è stato il responsabile regionale Tommaso Villa, che ha ribadito la volontà di rafforzare la presenza del partito sul territorio, mentre Campolo ha confermato che garantirà un appoggio esterno alla maggioranza guidata da Nicoletta Fabio. "Una decisione maturata dopo un’attenta e lunga riflessione - dichiara Campolo nel suo discorso al Consiglio comunale -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuro Nazionale debutta: "Destra vera in consiglio. Presto arriverà Vannacci"

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