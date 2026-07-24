Una vettura BMW ha tentato di sfuggire a un controllo lungo via Trieste, accelerando a tutta velocità. Dopo aver speronato un’auto della polizia, l’auto è stata fermata in via Maria Bartolotti, vicino alle scuole elementari chiuse in questo periodo. La fuga si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno bloccato il veicolo. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La polizia ha avviato le indagini per accertare i motivi dell’episodio.

Marina di Ravenna, 24 luglio 2026 – Una fuga mozzafiato ad altissima velocità partita d a via Trieste e culminata in via Maria Bartolotti a Marina di Ravenna, proprio sotto alle scuole elementari per fortuna in questo periodo dell’anno chiuse. Protagonista, un cinquantenne italiano su una Bmw: l’uomo ha accelerato ingaggiando un inseguimento con la polizia andato avanti per 4-5 chilometri prima di venire bloccato non senza avere speronato una Volante in un inutile quanto pericoloso ennesimo tentativo di fuga. In supporto, sono giunte anche le pattuglie dei carabinieri del Radiomobile. C’è stato anche l’intervento dei pompieri. Alla fine sono dovuti intervenire pure i vigili del fuoco per via di fumo che fuoriusciva dalla vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Trieste.

© Ilrestodelcarlino.it - Fuga mozzafiato lungo via Trieste: su una Bmw cerca di eludere l’alt, Bloccato dopo lo speronamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Su una Bmw rubata non si fermano all’alt: inseguimento ad alta velocità dei carabinieri, un arrestoDurante la notte tra Brembate e Canonica d’Adda, i carabinieri hanno inseguito una Bmw risultata rubata, che non si è fermata all’alt.

L’inseguimento e lo schianto in moto. La fuga di un uomo sul suv, l’impatto. Morte del ghisa e ipotesi speronamentoUn uomo a bordo di un SUV ha tentato di sottrarsi a un controllo di polizia, accelerando e fuggendo.

Argomenti più discussi: Fuga mozzafiato lungo via Trieste: su una Bmw cerca di eludere l’alt, Bloccato dopo lo speronamento; Non si ferma all’alt poi la fuga da film | in contromano alle rotonde finisce nel fossato.

Fuga mozzafiato lungo via Trieste: su una Bmw cerca di eludere l’alt, Bloccato dopo lo speronamentoInseguito da polizia e carabinieri, ha imboccato una strada cieca a Marina di Ravenna dopo avere viaggiato contromano in zona del parcheggio scambiatore ... ilrestodelcarlino.it

Fuga mozzafiato con auto e gioielli rubatiL’epilogo in centro a Lugo con lo schianto contro un muretto: i carabinieri arrestano 36enne risultato pure positivo alla cocaina ... msn.com