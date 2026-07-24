Durante la puntata di “Come States?” su Rai, Eleonora Tomassi ha intervistato Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai. La discussione si è focalizzata sulla gestione della Rai e sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Filini ha parlato delle relazioni tra i due paesi e delle questioni legate alla trasparenza e alla supervisione dell’ente radiotelevisivo pubblico.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo del partito in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Al centro della conversazione, il lavoro della Commissione e lo stallo che ne sta bloccando l'attività, insieme al tema del servizio pubblico e del pluralismo in Rai. Spazio poi ai fatti di Bologna, al caso Mario Roggero e al dibattito sulla legittima difesa, fino alle possibili novità normative. Un approfondimento è dedicato anche ai lavori della Commissione Antimafia, dopo il weekend di Palermo in memoria di Paolo Borsellino. Infine, uno sguardo alla legge elettorale, alla salute politica del governo Meloni e ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Francesco Filini a Come States — Rai, giustizia e rapporti Italia-USA

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